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İzmir'de bir kişinin düğüne katılanların üzerine silahla ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

17.11.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin düğüne pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

İzmir'de bir kişinin düğüne katılanların üzerine silahla ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) müziğin kapatılmasını istedi.

Düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi.

Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralanan 8 kişi ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kaçan Metin S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı.

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