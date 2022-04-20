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İzmir'de bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

20.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyhmus Çekin'i (24) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla aranan E.D'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında aranan zanlının babasının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mevlana Mahallesi'nde 15 Nisan'da, Şeyhmus Çekin (24) ile E.D. ve babası F.D. arasında tartışma çıkmıştı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan Şeyhmus Çekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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