İzmir'de bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir köpeğin, içinde bulunduğu kulübenin yakılması sonucu telef edildiği suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turabiye Mahallesi'nde dün, demir kafesli bir kulübenin üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı ve kulübedeki hayvanın telef edildiği iddialarının sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu şüphelinin Ö.F.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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