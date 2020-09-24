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İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 24.09.2020 14:40 | Son Güncelleme

İzmir'de bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde bir pastaneciden 300 lira gasbettiği ve iş yerlerinden hırsızlıklara karıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir bijuteri dükkanından bir miktar para ve ürün çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, zanlı A.K'nin, Gümüşpala Caddesi'ndeki bir manavdan da cep telefonu, televizyon, 5 kilo salça ile bıçak çaldığını belirledi.

Zanlının, çaldıklarını, bir pastaneye satmak istediği, iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine de bıçak zoruyla kasadan 300 lira aldığı tespit edildi.

Son olarak bir çorbacı dükkanına giren şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Önceki gün kendisini jiletle yaraladığı da öğrenilen zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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