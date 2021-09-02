İzmir'de birlikte yaşadığı kişinin bıçakla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı, dini nikahlı eşi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde dini nikahlı eşi F.D. ile yaşayan Aysel P'nin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler bulunan kadın, ambulansla SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının yanında bulunan F.D. gözaltına alındı.
İlk ifadesinde kendisini yaraladığını söyleyen Aysel P, tedavisi sırasında ifadesini değiştirerek F.D'nin kendisini darbettiğini ve bıçakladığını belirtti.
F.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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