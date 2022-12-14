İzmir'de çaya düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ABT 317 plakalı otomobil, Şehitler Caddesi'nde kontrolden çıkıp bariyeri aşarak Melez Çayı'na düştü.

Otomobildeki Kubilay D, Ahmet D. ve yabancı uyruklu Lice M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralıların verdiği bilgi üzerine araçta bir kişinin daha olduğunu belirledi. İtfaiye su altı arama kurtarma ve AKS 110 ekipleri, otomobilin içinde sıkıştığı belirlenen Zhazgul Suran T'nin cesedine ulaştı.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Şehitler Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

