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İzmir'de çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

06.08.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki motosiklete, Kemalpaşa-İzmir kara yolu Pınarbaşı kavşağı yol ayrımında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir çekici çarparak kaçtı.

Kazayı görmeyen çok sayıda sürücü de yola savrulan Mustafa E'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne çarpan çekici ve diğer araçları belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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