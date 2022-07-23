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İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü

23.07.2022 03:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Ulkan Peker yönetimindeki 35 N 9183 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Selçuk kavşağı yakınlarında aynı istikamette giden T.Y. idaresindeki 07 DFT 64 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın takla atan otomobilin sürücüsü Peker, araçtı sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Peker'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek yönlü aksadı.

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