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İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

07.05.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. ve yeğeni Ömer Öztarla Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı Kavşağı'nda durdukları 45 TA 0058 plakalı araçta bulunan E.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö, yanında bulunan tabancayla ateş etti.

Bu sırada amcasını durdurmaya çalışan Ömer Öztarla ile E.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ömer Öztarla müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı E.K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Ö'nün ilk ifadesinde, E.K'nin kendisine ait tarlada bulunan pulluğu çaldığını, olayı fark edince şüpheliyi yakalamak için yeğeni ile birlikte yola çıktıklarını, kavşakta durdurdukları araçta E.K. ile tartıştıklarını ve yanında bulunan tabanca ile ateş ettiğini, arbede sırasında araya girmeye çalışan yeğeni Ömer Öztarla'yı yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

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