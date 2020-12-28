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İzmir'de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı

İZMİR HABERLERİ  | 28.12.2020 02:50 | Son Güncelleme

İzmir'de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde tek katlı bir evde çıkan ve bitişindeki yine tek katlı eve de sıçrayan yangında mahsur kalanları komşuları camlardaki demirleri keserek kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki T. A'nın (72) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucu alevler bitişiğindeki oğlu Y.A'nın (43) evine de sıçradı.

Alevler nedeniyle evlerinden çıkamayan T.A, Y.A, T.A, Ş.A. H.A ve G.A, komşuları tarafından camlardaki demirler kesilerek dışarı çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında her 2 ev de kullanılamaz hale gelirken, evleri yanan kişileri komşuları teskin etti.

Komşularını camdaki demirleri keserek dışarı çıkaran Kadir Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sesler üzerine yangın alanına geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bir evin çatısı çökmüştü. Sol taraftaki eve yardıma gittik çünkü evde 3 kişi olduğunu öğrendik. Ben demir kesme aletiyle camdaki demir korkulukları kesmeye çalıştım ve demirleri kaldırdım. Sağ evdekiler de bağırınca onlarında demir korkuluklarını kaldırarak çıkarmaya çalıştık. Komşularımızla birlikte yardımcı olmaya çalıştık."

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