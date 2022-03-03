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İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı

03.03.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ve onu silahla yaralayan eski karısının yargılanmasına başlandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar A.D. (37) ile eski kocası S.E. (43), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan A.D, 16 ve 20 yaşlarındaki kızlarından duyduğu sözlerin ardından S.E. ile aralarında kavga çıktığını belirterek, "Beni dövmeye başladı, saçımdan tuttu, darbetmeye başladı. Silahı alıp can havliyle sıktım. Ben yapmasam o beni ve kızlarımı öldürecekti." ifadesini kullandı.

Polisi arayıp teslim olduğunu aktaran A.D, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki suçlamayı reddeden S.E. ise kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de geçen yıl eylül ayında A.D, S.E'yi silahla yaralamış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anne A.D, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürmüştü.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba S.E. de cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.

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