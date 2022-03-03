İzmir'de cinsel istismar ve silahla yaralama sanıkları hakim karşısına çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ve onu silahla yaralayan eski karısının yargılanmasına başlandı.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar A.D. (37) ile eski kocası S.E. (43), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Savunmasını yapan A.D, 16 ve 20 yaşlarındaki kızlarından duyduğu sözlerin ardından S.E. ile aralarında kavga çıktığını belirterek, "Beni dövmeye başladı, saçımdan tuttu, darbetmeye başladı. Silahı alıp can havliyle sıktım. Ben yapmasam o beni ve kızlarımı öldürecekti." ifadesini kullandı.
Polisi arayıp teslim olduğunu aktaran A.D, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.
Hakkındaki suçlamayı reddeden S.E. ise kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
İzmir'de geçen yıl eylül ayında A.D, S.E'yi silahla yaralamış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anne A.D, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürmüştü.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba S.E. de cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz