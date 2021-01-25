İzmir'de çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de mobilyacı çırağı olarak başladığı iş hayatında Avrupa'nın önde gelen mobilya tesislerinden birini kuran Ali Fuat Gürle, 5 ülkede kendi mağazasını da açarak 18 ülkedeki evlerin çocuk ve genç odalarını döşüyor.

Bakkal bir babanın oğlu olan Gürle, zanaat öğrenmek için 1975'te bir mobilyacının yanında çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 10 sene sonra ustalığını eline alan Gürle, 1985'te kendi işletmesini açmaya karar verdi.

Koltuk üretimiyle başladığı işletmede ev mobilyasına geçen Gürle, 2001'de ise sadece çocuk ve genç odası üretimi yapmaya başladı.

Menderes ilçesinde 20 bin metrekare kapalı alanda Türkiye ve Avrupa'nın en büyük mobilya üretim tesislerinden birini kuran Gürle, ahşap ve boyalı mobilya ihracatına da yöneldi.

Türkiye'de 19'u doğrudan firmaya bağlı 41'i bayi olmak üzere 60 noktada ürünlerini satan Gürle, Azerbaycan, Libya, Ürdün, Kazakistan ve Yunanistan'da da mağaza açtı.

Bu ülkelerin yanında 13 ülkeye ürün gönderen Gürle, dünya çapında tanınan bir marka oluşturmayı hedefliyor.