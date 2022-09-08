İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'de çöken ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan sahnenin sanatçı Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla vereceği konser ve etkinler için kurulduğu öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

- Sahne sanatçı Tarkan ve etkinlikler için kuruluyordu

Sahnenin sanatçı Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında vereceği konser ve etkinlikler için hazırlandığı öğrenildi.

Platformun yıkılmasını gören Süleyman Yunus Pirman, gazetecilere, platformun çöktüğü sırada olay yeri yakınlarında bulunduğunu söyledi.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahneye baktıktan sonra Cumhuriyet Meydanı doğru yürürken çökmeyi gördüklerini anlatan Pirman, "Çatının çökmesiyle beraber hepsi devrildi. Çığlık sesi falan yoktu. Güvenlik görevlileri de kimsenin olmadığını söylediler. Sahne komple yıkıldı. Sonradan ışıkları da söndürdüler." diye konuştu.

Öte yandan, sahnenin çöken kısmını kaldırmak için olay yerine vinçler geldi.

