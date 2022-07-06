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İzmir'de dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar öldü

06.07.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Palamutçuk Mahallesi Muhtarı Tahsin Bulut, Cevizdibi mevkisinde dal kesmek için çıktığı ağaçtan düştü.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Beydağ Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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