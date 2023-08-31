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İzmir’de damperi açık unutulan kamyonun yaptığı kaza kamerada

31.08.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri’nde seyir halindeki kamyonun açık unutulan damperi, tünelin tavanında bulunan ışıklı hız levhalarının bulunduğu demir profile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir profil yola düşerken, facianın eşiğinden dönülen kaza kameralara yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ve Bayraklı istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan kamyonun açık unutulan damperi, tünelin tavanında bulunan ışıklı hız levhalarının bağlı olduğu demir profile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tavandaki demir profil yola düşerken, tüneli kullanan diğer araç sürücüleri de büyük bir tehlike atlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza bir otomobilin içerisinde bulunan araç içi kamerasına ve tünel içerisindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, damperi açık unutulan kamyonun seyir halindeyken ışıklı hız levhalarının bağlı olduğu demir profile çarptığı, demir profilin yola düştüğü ve o esnada tüneli kullanan araç sürücülerinin de fren yaparak kazadan kurtulma çabaları yer aldı.
Öte yandan kaza nedeniyle tünelde bir süre trafik akışı dururken, demir profilin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına tekrardan döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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