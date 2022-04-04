İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Turgut Reis Mahallesi Karataş tramvay durağı mevkisinde, denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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