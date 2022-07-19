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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

19.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkarıldı.

Konak Pier-Pasaport İskelesi arasında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için parmak izi çalışması yaptı.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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