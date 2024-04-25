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İzmir'de denizde kaybolduğu değerlendirilen düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışması yürütülüyor

AA AA
25.04.2024 09:57
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İzmir açıklarında, yardım talebinde bulunan lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, denizde kaybolduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

SUDAKİ BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarılanların, 4 düzensiz göçmenin denize düştüğünü belirtmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu daha yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışmasında su yüzeyindeki biri çocuk 3 düzensiz daha kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerin beyanı doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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