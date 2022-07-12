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İzmir'de denize giren 20 yaşındaki genç boğuldu

12.07.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de denize giren 20 yaşındaki genç boğuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.

Gümüldür Mahallesi'nde denize giren Hatice Kübra Binboğa (20) çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

Çevredeki bir tekneyle karaya çıkarılan Binboğa'ya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Binboğa, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

İzmir'in Buca ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Binboğa'nın cenazesi Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İzmir boğulma gümüldür

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