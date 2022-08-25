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İzmir'de denize giren genç kız boğuldu

25.08.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de denize giren genç kız boğuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç kız boğuldu.

Yakınlarıyla Urla'dan Gülbahçe mevkisindeki koya gelen Sultan Elitaş, burada denize girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Sultan Elitaş, yakınları ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Elitaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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