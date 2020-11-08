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İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi

İZMİR HABERLERİ  | 08.11.2020 18:37 | Son Güncelleme

İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de nakliye firmalarının depremde hasar görmüş binalardan taşınma için alacakları ücretlerin sabitlendiğini bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından çalışmaların her alanda sürdüğünü kaydetti.

Birlik ve dayanışma ruhuyla depremzedelerin yaralarının sarılmaya devam edildiğini belirten Vali Köşger, "İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi." ifadesine yer verdi.

Köşger, bugünden itibaren geçerli olan İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odasının ev taşıma tarifesini de paylaştı. Buna göre depremden hasar görmüş binalar için merkez ilçelerde geçerli taşınma ücretleri 1+1 dairelerde 1200, 2+1 dairelerde 1500 ve 3+1 dairelerde 2000 lira olarak belirlendi.

Oda, daha önce asansör kurulumlarının bir dairenin tamamen boşaltılması için 350, kısmi boşaltılması için ise 175 lira olduğunu açıklamıştı.

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