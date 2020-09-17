İzmir'de "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de 11 şehit ailesi ile 25 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, törenle tevcih edildi.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirildi. Binaya girişte Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kullanıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, şehit yakınları ile gazilere devletin kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

Törene katılan şehit ve gazi ailelerine seslenen Köşger, şunları söyledi:

"Sizler evlatlarınıza ne kadar gurur duyarsanız azdır. Bizler bugün rahat bir şekilde nefes alıp yaşıyorsak bunun yegane sebebi aziz şehitlerimiz ve çok değerli gazilerimiz sayesindedir. Her yıl devlet övünç madalyası rozet ve beratı sayesinde siz değerli ailelerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Devletin bütün kapıları sonuna kadar siz değerli ailelerimize açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak ifade etmek istiyorum."

Köşger, daha sonra şehit yakınlarına ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı takdim etti. Şehitlerin öz geçmişleri okunurken, duygusal anlar yaşandı.