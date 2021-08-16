YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

16.08.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Menderes'ten Gümüldür istikametine giden Mustafa Gezginci'nin kullandığı 35 KA 9418 plakalı kamyonet, Fevzi Çakmak Mahallesi Ovacık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonette sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saatlik ücret bile belirlemiş! İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgaliSaatlik ücret bile belirlemiş! İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali
Şehit annesinin sözleri yürek dağladı!Şehit annesinin sözleri yürek dağladı!
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:20
Öğle
13:21
İkindi
17:07
Akşam
20:12
Yatsı
21:37

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.