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İzmir'de devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

31.01.2021 06:05 | Son Güncelleme:
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İzmir'de devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İddialara göre, Kazım Dirik Mahallesi'nde Şahin C. yönetimindeki 07 KT 190 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Filiz Ç'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, Şahin C. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şahin C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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