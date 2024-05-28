YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA AA
28.05.2024 08:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Nesil Caddesi'nde seyreden Y.A. (63) idaresindeki 35 KHF 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkartılarak, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Y.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken ölen kişinin cesedi bulunduKütahya'da evinin çatısını tamir ederken ölen kişinin cesedi bulundu
Ankara’da araçtan silahla ateş açan şüpheliler yakalandıAnkara’da araçtan silahla ateş açan şüpheliler yakalandı
Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıAdana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir Otomobil kemalpaşa surucu

İzmir Namaz Vakitleri 28 Mayıs Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:44
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:33
Yatsı
22:11
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.