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İzmir'de dini nikahlı eşini bıçaklamakla suçlanan sanığın davasına devam edildi

07.02.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dini nikahlı eşini bıçaklamakla suçlanan sanığın davasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F.D, müşteki Aysel P, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Tanık olarak dinlenilen sanığın babası M.D, konuya ilişkin televizyon programına çıktığında Aysel'in ailesinden tehditler aldığını savunarak, "Oğlumun bu suçu işlemesi için bir neden yok." dedi.

Tanık olarak dinlenilen sanığın annesi M.D, olay günü torununun "Babaanne yetiş, annem kendini kesiyor." dediğini ve oğlunun suçsuz olduğunu iddia etti.

Müşteki avukatı Abdi Yaşar, sanığın en baştan beri mahkeme ve emniyeti yanıltmaya çalıştığını savunarak, "Sunmuş olduğum fotoğrafta müvekkilimin yüzünde ve diğer bölgelerinde yara izleri vardır. Bunu bir insan nasıl kendi kendine yapmış olabilir." dedi.

Sanık F.D'nin kızı D.D. de duruşmada tanık olarak dinlenildi. D.D. olay günü üvey annesi Aysel P'nin kendisine zarar verdiğini, babasının sonra geldiğini ve babasının annesinin yaralarına bastırdığını söyledi.

Müşteki avukatı Abdi Yaşar ise çocuğun ifadelerinin önceki ifadeleri ile çeliştiğini ve bu ifadesinin ezberletildiğini savundu.

Aysel P. heyet tarafından kürsü önüne çağrılarak yara izlerine yakından bakıldı ve tutanağa "Yapılan gözlemde mağdurenin yüzünde belirgin şekilde iyileşmiş yara izleri olduğu görüldü." ifadeleri geçirildi.

Aysel P'nin de izni alınarak vücudunun yüzü dışındaki bölümlerinde kalan yara izlerine ilişkin gözlem yapılabilmesi için mahkeme heyeti üyesi kadın hakimler, kadın avukatlar ve kadın zabıt katibi dışındaki herkes salondan çıkartıldı. Kadın hakimlerin gözlemleri tutanağa geçirildi.

Sanık avukatı da olayın üzerinden 6 ay geçtiğini ve yapılan gözlemin bir işe yaramayacağını öne sürerek, "Polisin tuttuğu tutanaklarda ön bilgiye göre bir kadının bıçak ile kendisine zarar verdiği şeklinde ifadeler vardır. Mağdurenin uyuşturucu bağımlısı olduğu yönünde raporlar vardır. Mağdurenin uyuşturucunun da etkisiyle bu olayı kendi kendine gerçekleştirme ihtimali vardır." diye konuştu.

Tutuklu sanık F.D. de suçsuz yere yattığını savunarak, "Bu olayı yapmam için bir neden yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Aysel P. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben belirtilen bölgelere kendim vurup yaralayamam. Yalan söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, mağdurenin İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek, vücudundaki yaralanmaların niteliğinin belirtilmesine, yaraların bulundukları yer ve nitelikleri itibarıyla mağdurenin kendisi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belirtilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel P, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, dini nikahlı eşi F.D. gözaltına alınmıştı.

İlk ifadesinde kendisini yaraladığını söyleyen kadının tedavi sırasında ifadesini değiştirerek dini nikahlı eşinin kendisini bıçakladığını belirtmesi üzerine F.D. tutuklanmıştı. ​​​​​​​

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