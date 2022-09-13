İzmir'de doktora saldırı davasında makas "silah" sayıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde hastanede asistan doktora elindeki makasla saldırmaya çalıştığı, yumruk attığı ve hakaretlerde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan kişiye "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara katıldı. Sanık İ.P. ve avukatı duruşmada yer almadı.

Dosyada eksiklik kalmadığı gerekçesiyle iddia makamının mütalaasının ardından hakim kararını açıkladı.

Hakim, sanığın "kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eyleminin silahtan sayılan makas ile kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlemesi nedeniyle cezanın 9 aya çıkarılmasına, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre de cezanın yarı oranında arttırılmasına karar vererek 1 yıl 1 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Hakim, sanığa "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapsine hükmedilen sanığın olumlu bir davranışı bulunmaması ve pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim yapmayan hakim, hakkında daha önceden verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunması ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu bir kanaat oluşmaması nedeniyle cezanın ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi.

- Olay

İzmir'de 16 Mayıs 2021'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil birimine bıçaklanma sebebiyle gelen İ.P'ye kendisine müdahale eden doktor M.T'ye yumruk attığı ve makasla saldırmaya çalıştığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

