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İzmir'de doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında

12.10.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de doktorun 3 zanlı tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren doktor Ekin Hürel Günay'ın, 3 şüpheli tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Günay'ın, 7 Ekim'de mesai çıkışı S.A, F.A. ve S.A'nın sopalı saldırısına uğramasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Günay'ı bir süre takip eden minibüsteki 3 zanlı, araç park ettikten sonra ellerinde sopayla doktorun bulunduğu yere koşuyor. Kavşağa yakın bir bölgede doktora saldırmaya başlayan şüpheliler, ellerinde sopayla Günay'a defalarca vuruyor.

Zanlılar, Günay baygınlık geçirdikten sonra araçla uzaklaşıyor.

Şüphelilerden birinin minibüse binerken eliyle birini tehdit ettiği de görülüyor.

- Olay

22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşanmış, aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girmiş ve beyaz kod vermişti.

Günay, 7 Ekim akşam mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğramış, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

İş göremez raporu alan Günay, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Günay, hastanede ifadesini alan polise, saldırganlar arasında hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

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Aile hekimi İzmir Beyaz Kod güvenlik kamerası darp

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