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  4. İzmir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

İzmir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

AA AA
27.06.2024 13:36
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar'da polise başvuran bir kişinin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce 1 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayı, mağdurun ikametine araçla gelen T.Y, Y.G, A.A. ve U.C'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Express


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