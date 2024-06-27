İzmir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar'da polise başvuran bir kişinin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce 1 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayı, mağdurun ikametine araçla gelen T.Y, Y.G, A.A. ve U.C'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.





