YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de drone destekli motosiklet denetimi

İzmir’de drone destekli motosiklet denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 26.06.2020 22:34 | Son Güncelleme

İzmir’de trafik polisleri drone ve helikopter destekli şok motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.

İzmir’de trafik polisleri drone ve helikopter destekli şok motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktalarında drone ve helikopter destekli şok motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 405 motosiklet sürücüsü denetlenirken, 22 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 66 sürücüye de kask takmamak suçlarından olmak üzere toplam 98 sürücüye idari para cezası uygulandı. Öte yandan uygulamalarda 29 adet motosiklet de görünen eksikliklerden dolayı trafikten men edildi.
Gün içerisinde yapılan diğer araç denetimlerinde ise bin 728 aracın denetlendiği ve 131 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

İzmir Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

MHP Bornova’dan gençlik atağı

MHP Bornova’dan gençlik atağı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.