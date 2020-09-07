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İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR HABERLERİ  | 07.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde drone destekli operasyonlarda 109 kilo esrar, 3 bin 967 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Drone da kullanılan operasyonlarda 109 kilo kubar esrar, 3 bin 967 kök Hint keneviri ile uyuşturucu içiminde kullanılan iki aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ş, G.Y, H.Ç. ve H.Y. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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