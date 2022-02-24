İzmir'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kadriye Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak işlem yapmak istedi.
Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede aynı mahallede yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kurusıkıdan dönüştürülmüş 5 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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