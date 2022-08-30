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İzmir'de durdurulan motosiklette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

30.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de durdurulan motosiklette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 20 gram matemfetamin ile 13 kilo 640 gram skank ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine kentin kara yolu giriş ve çıkışlarında çalışma yaptı.

Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen bir motosiklet, İzmir İstanbul Otoyolu Akalan gişelerinde durduruldu.

Yapılan aramada 5 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirilen motosikletin sürücüsü S.N. (29) gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanaşan bir otobüste yolculuk eden Ö.A'nın (20) valizinde yapılan aramada 13 kilo 640 gram skank ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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