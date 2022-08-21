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İzmir'de durdurulan ticari taksiden kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı

21.08.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de durdurulan ticari taksiden kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde emniyet güçlerinden kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Bu esnada araçtan inerek kaçmaya başlayan V.D. ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Demircilik Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar, metamfetamin, uyuşturucu tablet ile ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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bekçi Bayındır uyuşturucu metamfetamin

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