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İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

26.05.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Soğukpınar Mahallesi'nde görevli bekçiler, şüphe üzerine Ü.Ş'yi (22) durdurdu.

Ü.Ş'nin elindeki poşette, ekmek arasına gizlenmiş, satışa hazır halde 18 küçük pakette uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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