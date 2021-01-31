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İzmir'de enginar hasadına başlandı

31.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: - "Bitkisel üretimin bütün çeşitliliğinde çok güzel artışlar sağladık. Üreticimiz de 2020'de emeklerinin karşılığını büyük oranda aldı. 2021'de de inşallah üretmeye devam edeceğiz" - Enginar üreticisi İbrahim Çetin: - "Bu sene fiyatlardan memnunuz. Rekolte sevindirici"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin enginar ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İzmir'de hasat başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 2019'da 39 bin 71 ton enginar üretildi. Toplam üretimin yüzde 35'inin karşılandığı İzmir, ilk sırada yer aldı.

Ağustos ayının ortalarında toprakla buluşan enginarın hasadı ocak ayında başlıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat, yağmura ve soğuk havaya rağmen gün boyu sürüyor.

Nisanın ortasına kadar hasadı devam eden enginar, iç pazarın yanında yurt dışına da satılıyor.

Tarlada adet başına fiyatı 2,5-3 liradan satılan enginar, geçen seneye göre artan rekoltesiyle üreticileri sevindiriyor.

- "2021'de de üretmeye devam edeceğiz"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezinin İzmir olduğunu söyledi.

Kentte enginar üretiminin en fazla Çeşme ilçesinde yapıldığını anlatan Özen, ilçede turizmin yanında çok ciddi bir tarım potansiyeli olduğunu aktardı.

Özen, İzmir olarak 2020'de çok bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bitkisel üretimin bütün çeşitliliğinde çok güzel artışlar sağladık. Üreticimiz de 2020'de ürettiklerinin karşılığını büyük oranda aldı. 2021'de de inşallah üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçinin alın terinin korunması için Dijital Tarım Pazarının hayata geçirildiğini hatırlatan Özen, bölge üreticilerin pazar sorunu yaşamadığına işaret etti.

- Rekolte yüksek

Enginar üreticilerinden İbrahim Çetin, yaklaşık 30 yıldır enginar ürettiğini, son yıllarda ürüne olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Çetin, "Bu sene fiyatlardan memnunuz. Ancak salgın nedeniyle pazarların kapanması satışlarımızı etkiledi. Geçen sene verim çok azdı. Normalin altındaydı. Fakat bu sene iyi. Rekolte sevindirici." diye konuştu.

İzmir'in ilçelerindeki enginar üretimi şöyle oluştu:

İlçe Ekili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (Ton)Çeşme31104665Urla33004290Seferihisar10281285Torbalı590915Selçuk500750Menderes290377Karaburun300360Bergama500300Tire150225Menemen100150Balçova5075Dikili4060Çiğli4559Foça915Güzelbahçe1012

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