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İzmir'de enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti

26.10.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde görevli 2 güvenlik görevlisini darp eden kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastanenin acil servisine gelen 47 yaşındaki N.D, enjeksiyon işleminin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt ile bir süre tartıştı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından, şüpheli hastaneden ayrılırken güvenlik görevlilerini darp etti.

Güvenlik görevlisi İrat'ın, kafasından aldığı darbeyle yumuşak doku zedelenmesi yaşadığı belirlendi.

Olayla ilgili hastane yönetiminin polise şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hastane başhekimi Opr. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, olayın ardından acil servisin önünde açıklama yaptı.

Demirel, kimsenin hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkının olmadığını dile getirirken, "Sağlıkçılar için yetersiz olan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hastanemizde daha önce görevli olan güvenlik kuvvetlerinin tekrar görev yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili yazışlarımızı yaptık ve yapıyoruz. Yeter ki hastanemizde 24 saat polis görevli olsun." dedi.

- Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

N.D'nin güvenlik görevlilerini darp etme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, N.D'nin bir süre güvenlik görevlileriyle tartışması ve darp olayı yer alıyor.

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