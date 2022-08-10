YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

10.08.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Tire'de eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Dilek K'nin yakınları, cenazeyi İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim aldı.

Cenaze, Dilek K'nin annesinin yaşadığı Işıklı Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi.

"Helallik alınması" sırasında Dilek K'nin kızı ile annesi gözyaşı döktü.

Cenaze, Işıklı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan, Işıklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Acun da katıldı. ​​​​​​​

Dilek K'nin kızının bu hafta sonu mahallede yapılan düğünle evlendiği öğrenildi.

Işıklı Mahallesi'nde önceki gece şüpheli E.K (49), eşi Dilek K'yi (40) av tüfeğiyle yaralamış, hastaneye kaldırılan Dilek K. kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan zanlı E.K. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir Ticaret Odası ile Vakıf Katılım "finansman" alanında iş birliğine gittiİzmir Ticaret Odası ile Vakıf Katılım "finansman" alanında iş birliğine gitti
Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiOrdu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildiTFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti av tüfeği tire

İzmir Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:14
Öğle
13:22
İkindi
17:10
Akşam
20:20
Yatsı
21:47

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Mahur Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.