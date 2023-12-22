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İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü

22.12.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Eşini tabancayla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda eşi Serdar K. (30) tarafından silahla vurulan Gözde K. (29), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözde K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Serdar K'nin tedavisi devam ediyor. Serdar K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya gelen ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde K. (29) ile Serdar K. (30) tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Serdar K. yanındaki tabancayla Gözde K'yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Gözde K. ve Serdar K. hastaneye kaldırılmıştı.

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