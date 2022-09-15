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İzmir'de eşini öldüren sanığın cezasını Yargıtay bozdu

15.09.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşini öldüren sanığın cezasını Yargıtay bozdu

İZMİR (AA) - İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kişiye ilişkin hüküm, Yargıtay tarafından "haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması lüzumu gerektiği" gerekçesiyle bozuldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı. Daire, sanığın maktulün başka bir erkekle ilişkisini olduğunu söylediği halde maktulün HTS kayıtlarının alınarak sanığın savunmalarına ilişkin araştırma yapılmadığına kanaat getirdi.

Daire, dosyada eksiklikler giderildikten sonra Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi kapsamında "haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasının lüzumu olduğunu" kararlaştırarak sanık avukatının temyiz talebinin kabulüne ve hükmün bozulmasına karar verdi.

Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

- Olay

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 1 Aralık 2019'da yaşanan olayda Ceylan O. çıkan tartışmada boşanma aşamasında olduğu eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus O'nun "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu esastan reddetmişti, dosya itiraz üzerine Yargıtay'a gitmişti.

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Ceza Haksız tahrik Yargıtay dava

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