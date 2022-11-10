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İzmir'de eşini öldürmekle suçlanan zanlı tutuklandı

10.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hülya Şellavcı Y'nin (52) 22 Ekim'de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından şüpheli olarak aranan ve dün akşam Konak'ta gizlendiği arkadaşının evinde yakalanan boşanma aşamasındaki eşi K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.Y'ye saklanmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.G. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hülya Şellavcı Y'nin ailesinin avukatı Melisa Acet, AA muhabirine, cinayeti işledikten sonra 17 gün aranan zanlının yakalanarak tutuklandığı için mutlu olduklarını söyledi.

Acet, olayın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Bu süreçten sonra yapacağımız tek şey; adaletin tecelli etmesini sağlamak. Takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması için her şeyi yapacağız." dedi.

OLAY

Hülya Şellavcı Y, 22 Ekim'de Bornova ilçesindeki iş yerinde silahla öldürülmüş, boşanma aşamasında olan ve hakkındaki uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal eden eşi K.Y'nin (59) yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Hülya Şellavcı Y'nin avukatı ve damadı Ensar Aktürk, ihlaller nedeniyle şüpheli hakkında tazyik hapsi başvurusunun sonuçlanmaması nedeniyle kayınvalidesinin ölümünde ihmali olan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayette bulunmuştu.

Cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştirdiği öğrenilen şüpheli, dün gece Konak'taki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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cinayet Avukat zanlı

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