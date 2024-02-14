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  4. İzmir'de eşini öldürüp kendini silahla yaralayan kişi tedavisinin ardından tutuklandı

İzmir'de eşini öldürüp kendini silahla yaralayan kişi tedavisinin ardından tutuklandı

AA AA
14.02.2024 15:48 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşini silahla öldürüp intihar girişiminde bulunarak yaralanan kişi, tedavisinin tamamlanması sonrası tutuklandı.

Yalı Mahallesi'ndeki bir parkta boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) silahla öldüren, intihar girişiminde bulunarak çenesinden yaralanan Serdar Karamus (31), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karamus, daha sonra çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Serdar Karamus, 21 Aralık'ta Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a silahla 3 el ateş ederek ağır yaralamış, ardından aynı silahı çenesine dayayarak ateş etmişti.

Gözde Karamus, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Serdar Karamus ise tedavi altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka İzmir intihar girişimi

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