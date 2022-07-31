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İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadının beyin ölümü gerçekleşti

31.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadının beyin ölümü gerçekleşti

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu kadının beyin ölümü gerçekleşti.

Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde tartıştığı eşi D.Ö. tarafından tabancayla vurularak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Özarslan'ın (31) beyni, tüm müdahaleye rağmen işlevlerini kaybetti.

Olayın ardından kaçan D.Ö'nün yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Ezgi Özarslan, 29 Temmuz'da iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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