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İzmir'de eski eşi tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi

İZMİR HABERLERİ  | 22.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Tutuklanan Orkun Çevik'in babasının da eşini öldürdüğü ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından pompalı tüfekle öldürülen Büşra Yabaşkul'un cenazesi toprağa verildi.

Buca ilçesi Ufuk Mahallesinde dün, eski eşi Orkun Çevik tarafından öldürülen bir çocuk annesi Büşra Yabaşkul (22), Konak ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Toros Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Yabaşkul'un annesi Zuhal İnce ve yakınları, çok sayıda vatandaş ve kadın cinayetlerine tepki gösteren kadınlar katıldı.

Mahallede oturan kadınlar cenaze namazına ellerinde Büşra Yabaşkul'un fotoğrafının bulunduğu pankartlarla katıldı.

Yabaşkul'un annesi Zuhal İnce ve çok sayıda kadın, sloganlarla cenaze aracının önünden mezarlığa kadar yürüdü.

- Kızına öldürülen annesinin ismini vermiş

Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlı Orkun ile Büşra Yabaşkul'un 2 yıl önce evlendiklerini, zanlının çalışmaması ve madde bağımlısı olması nedeniyle 2 ay önce anlaşarak boşandıklarını söyledi.

Zanlının babasının da yıllar önce annesini öldürdüğünü aktaran Kahramaner, "Orkun'un babası da annesini yıllar önce aynı şekilde öldürmüş. Şu an babası hapiste. Büşra'yı da aynı şekilde Orkun öldürdü. Çok üzgünüm. İkisi de aynı mahallede yaşıyor. Bir kadın muhtar olarak 'kadına şiddete hayır' diyorum." dedi.

Yabaşkul'un 1,5 yaşlarında bir kızının olduğunu vurgulayan Kahramaner, "Deniz isminde bir kızı var. Orkun'un ölen annesinin ismi veriliyor Deniz'e. Ölen annesinin ismini kızına verdi ama Deniz 1,5 yaşında annesiz kaldı." diye konuştu.

Kahramaner, zanlının uzun zamandır görüşmediği babasını birkaç aydır cezaevinde ziyaret etmeye başladığını, babasıyla görüşmesinden sonra böyle bir karar vermiş olabileceğini savundu.

Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk de kadına şiddetin durmasını isteyerek, "Devletimizden ve duyarlı bütün birimlerden biz artık bunun son bulmasını istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapılsın. Biz artık dayanamıyoruz. Ben de bir kadın muhtarım. Sonuçta bayanız ve bu şekilde ölümü hiçbir kadın hak etmiyor. Buna artık bir dur demenin zamanı geldi. " diye konuştu.

Öte yandan, zanlının emniyetteki ifadesinde eski eşinin başka birisiyle görüşmesi nedeniyle kıskandığını ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.

Buca ilçesinde oturan Büşra Yabaşkul dün, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, eski eşi Orkun Çevik tarafından darbedilip tüfekle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze namazı Cinayet İzmir

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