YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

16.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de iki çocuk annesi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren eski eşi tutuklandı.

Çocuklarını görmek için geldiği eski eşinin yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Remziye Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Y.P'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kardeşlerinden O.P. ile babası H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Çocuklarını görmek için önceki gün Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, 4 ay önce boşandığı eşi Y.P'nin evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili eski koca Y.P, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden babaanne H.P. ve cinayet zanlısının küçük kardeşi F.P, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Eski eş emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmiş, genç kadının cenazesi ise memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Altay-Başakşehir maçının ardındanAltay-Başakşehir maçının ardından
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat ettiCumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti

İzmir Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazar

İmsak
04:59
Sabah
06:26
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:56
Yatsı
21:18
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…

Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.