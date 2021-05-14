YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

14.05.2021 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

1/

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ufuk Mahallesi 910 Sokak'ta bulunan müstakil evde babası Mehmet G. ile beraber oturan Murat G. evi ateşe verdikten sonra kaçtı.

Mehmet G. ile bitişik evde oturan kardeşi Ahmet G. dumandan etkilendi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Mehmet G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı, kardeşi Ahmet G'ye ise sağlık ekiplerince oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Murat G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
İzmir'de kaçak yollarla ülkeye sokulan 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildiİzmir'de kaçak yollarla ülkeye sokulan 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
yangın polis İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:54
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:22
Yatsı
21:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe karşılaşmasından umutlu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe karşılaşmasından umutlu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Gaziantep-Çaykur Rizepspor maçının ardından

Gaziantep-Çaykur Rizepspor maçının ardından

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.