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  4. "İzmir’de evim yandı" yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı

"İzmir’de evim yandı" yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı

21.06.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Taksim’de, “İzmir’de evim yandı” diyerek dilencilik yapan şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet ve zabıta ekipleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince suçüstü yakalandı.

Dilenciye Kabahatler Kanununca 617 lira para cezası kesildi.
Fatih Kocamustafapaşa’da, İzmir’de yaşadığı evinin yandığını iddia edip duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen dilenci, daha sonra Taksim’e gelerek burada da dilenmeye devam etti.

Taksim’de kendisine para veren turiste sarılarak teşekkür eden dilenci, Beyoğlu Emniyet ve Zabıta Müdürlükleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan dilenci Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülerek Kabahatler Kanunu gereğince 617 Türk Lirası para cezası aldı.

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