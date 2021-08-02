İzmir'de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaşehir Mahallesi Akkuyu mevkisindeki yol kontrolü sırasında durdurulan araçta bulunan A.B. hakkında, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.B'nin eski öğretmen olduğu ve kamudan ihraç edildiği öğrenildi.



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