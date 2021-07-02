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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

02.07.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün hücre evlerine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti sebebiyle savcılık ve mahkemelerce haklarında soruşturma, kovuşturma yürütülen ve firari olmaları sebebiyle aranan 23 şüpheli ve sanığın "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evlerinde kaldıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı. Çalışma kapsamında dün düzenlenen operasyonda 17 sanık ve şüpheli yakalanmıştı.

Öte yandan firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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