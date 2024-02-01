İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "gaybubet" evlerinde kalanlar ile haklarında örgüt üyesi olduklarına dair delil bulunan toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu, paylaşım içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve Bank Asya'da işlem bilgileri olduğu öne sürüldü.

Operasyonda 23 şüpheli yakalandı, 4 şüphelinin ise operasyon tarihinden önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

